Al poner el nombre de Dandeny Muñoz Mosquera en cualquier buscador, la información que aparece es que es un terrorista y narcotraficante responsable de la muerte de 107 personas debido a una bomba colocada en el vuelo 203 del avión de Avianca, el 27 de noviembre de 1989 cuando despegaba de Bogotá hacia la ciudad de Cali y cuyo propósito era asesinar a el candidato presidencial César Gaviria quien ese día no iba en el vuelo.

Hoy 34 años después de esa tragedia aérea se dice que la investigación nunca concluyó y se presume que Dandeny o más conocido con el alias ‘La Quica’ quien fue condenado a 10 cadenas perpetuas es inocente.

Muñoz cumple su condena en la cárcel Lee, una prisión de máxima seguridad ubicada en el estado de Virginia en los Estados Unidos, es por esto que nuestro periodista Alexander Oyola se comunicó con el único condenado por este atentado terrorista, ‘La Quica’, para saber su verdad.

Durante la entrevista que no duró más de 15 minutos, Dandeny responde la primera pregunta que nuestro corresponsal le hace es ¿Dandeny participó en el atentado de Avianca si o no?. La respuesta de Dandeny fue clara “Yo nunca tuve que ver nada en eso, yo ni siquiera sabía, le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta que habían puesto una bomba en una avión fue el día que me dijeron que me estaban acusando de eso yo ni sabía que habían puesto una bomba en un avión”.