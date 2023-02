El juez que había ordenado la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilce López, revocó su decisión y le ordenó al condenado exalcalde de Magangué presentarse en la cárcel para ser reseñado. La decisión llega apenas un día después de que se conociera que había sido dejado en libertad para que ejerciera como “facilitador” de paz con grupos armados organizados. Actualmente el Inpec desconoce su paradero.

(Lea también: Liberaron al hijo de ‘la Gata’ y ahora no se sabe de su paradero; dio dirección clausurada)

La decisión del juez quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, Orlando Petro Vanderbilt, dice: “En vista de las publicaciones de prensa que se han escuchado el día de ayer y el de hoy, en las que se pide por parte del alto Gobierno, Presidencia de la república, la revocatoria de la libertad concedida a Jorge Luis Alfonso López, explicando que la labor encomendada a él como facilitador de paz no requiere efectuarla fuera de su lugar de reclusión, este despacho considera necesario revocar la libertad temporal concedida”.

En el auto, además, el juez le ordena a Alfonso López, conocido como el Gatico, presentarse “de manera inmediata”, en la cárcel El Bosque de Barranquilla para que sea reseñado nuevamente por el Inpec. La institución penitenciaria deberá “trasladarlo con todas las medidas de seguridad del caso, hasta su residencia donde venia cumpliendo la pena impuesta”. Además, se explica que si el hijo de la Gata no se presenta a la prisión se le librará orden de captura, aunque no le pone un límite de tiempo o una fecha exacta para cumplir esta decisión.

La decisión ya le fue notificada a Jorge Luis Alfonso, al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a la Procuraduría. Precisamente en las últimas horas, esta última entidad pidió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial que investigue al juez Petro Vanderbilt por haberle otorgado la libertad al hijo de la Gata. En concepto del Ministerio Público, el funcionario judicial “asumió que debía suspender la aplicación de la pena que restringía la libertad de Jorge Luis Alfonso López, cuando es claro que el Alto Comisionado para la Paz nunca hizo alusión al tema”.

(Vea también: Quién era Rafael Enrique Prins, el periodista asesinado por el hijo de ‘la Gata’)

El Gobierno también ha insistido en que en ningún momento se solicitó al juzgado la liberación de Jorge Luis Alfonso López, quien purgaba su condena en detención domiciliaria desde 2021, cuando este mismo juez así lo ordenó. Sin embargo, posterior a que se conociera que había sido dejado en libertad, el comisionado Rueda le quitó la autorización que le había dado en diciembre para verificar la voluntad de grupos armados organizados de sumarse al proceso de paz total.

Alfonso López está cumpliendo una condena de 29 años de prisión por ordenar el asesinado del periodista Rafael Enrique Prins, cometido en febrero 2005. Prins denunciaba la corrupción de la alcaldía de Magangué, presidida por el Gatico y este se asoció con grupos paramilitares para asesinarlo. Edison Torres, primo del periodista, le dijo a El Espectador: “si el Gobierno quiere que Jorge Luis Alfonso sea gestor de paz que ponga las cartas sobre la mesa y que pase por el proceso de justicia transicional y se demuestre un aporte real para la verdad, que haya arrepentimiento, que haya reparación y sobre todo garantía de no repetición”.

Lee También

No obstante, a Alfonso López ya le cerraron la puerta en la justicia transicional. En 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó su sometimiento al concluir que su estándar de verdad exigida a exfuncionarios como él, “no fue superado, en la medida en que no se brindó información mínima” sobre su relación con el paramilitarismo en las distintas oportunidades que le dieron para hablar. Asimismo, esta jurisdicción sostuvo que El Gatico “no muestran un compromiso con el deber de aportar verdad plena y, por ende, no son aptos para la aceptación de su sometimiento”.