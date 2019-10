green

Hay quienes se ríen por lo absurdo de la fuga (no se midieron las consecuencias), hay quienes se ríen por la incapacidad del Inpec (bajo cuya custodia estaba Merlano), hay quienes se ríen del establecimiento (es el segundo escape en poco tiempo en las narices del Estado), y hay, incluso, quienes se ríen por la torpe y cómica caída de la excongresista, que fue la que, finalmente, después de sacudirse el polvo, terminó burlándose de todos.

Los irrisorio de este círculo cómico debió impulsar a ‘Juanpis González’ a remedar el episodio, en el mismo edificio del Centro Médico Santa Fe, en el norte de Bogotá, en donde recrea la forma en que la prófuga excongresista se descolgó desde la ventana de un consultorio odontológico en el tercer piso y después se subió a una moto para huir.

El humorista también se viste de blanco (como estaba Merlano), pero, además, en su parodia, incluye un montaje sobre el set de Noticias Caracol en el que aparecen María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas, a quien le pone una voz doblada y con otra información.

“En un hecho como de película, hoy se fugó ‘Juanpis González’. Fue visto escapándose de un consultorio odontológico, saltando desde un tercer piso, al parecer, porque no tenía cómo pagar la cuenta”, dice la voz que le monta a la imagen de Vargas.

“Ese man no soy yo, estoy seguro que es un montaje de la izquierda para desprestigiar mi ex candidatura a la alcaldía de Bogotá. No crean todo lo que dicen de mi…”, escribió ‘Juanpis González’ en el post de Twitter que acompaña el videomontaje.

Ese man no soy yo, estoy seguro que es un montaje de la izquierda para desprestigiar mi ex candidatura a la alcaldía de Bogotá. No crean todo lo que dicen de mi… pic.twitter.com/5z6f5wqLBI — Juanpis González (@juanpisrules) 4 de octubre de 2019

También publica otro video en el que muestra el detrás de cámaras del montaje inicial.