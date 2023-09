Tras el acuerdo que firmó Corficolombiana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con los sobornos en el caso Odebrecht quedó abierto un enorme interrogante sobre quién es el “Colombian Official 3” del cual se habla en el acuerdo y a quien relacionarían con un soborno de 3,4 millones de dólares.

En principio la periodista Vicky Dávila, citando fuentes de alto nivel, aseguró que ese personaje sería el expresidente Juan Manuel Santos. La respuesta llegó de inmediato por esa misma red social: el expresidente Santos afirmó que “si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”.

Una alta fuente que conoce plenamente el acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Corficolombiana por el escándalo de sobornos de Odebrecht, me asegura que el expresidente Juan Manuel Santos es el "Colombian Official 3" que aparece mencionado en el documento…

En el documento que se conoció, según Dávila, se dice que “José Elías Melo de Corficolombiana, pidió una reunión alrededor de mayo 2014 (primera vuelta de la reelección) entre Eleuberto Martorelli y “Colombian Official 3” y que allí se pactó el soborno para beneficio del mismo “Colombian Official 3”. Los pagos se hicieron entre 2014 y 2015, a través de empresas de terceros”.

El tema vuelve a tomar relevancia porque este diario conoció que el gobierno de Estados Unidos hará claridad en que el nombre que se menciona como Colombian Official 3 no corresponde al del Juan Manuel Santos.

Hasta ahora se han conocido especulaciones sobre varios nombres, como el de Germán Vargas o el de María Lorena Gutiérrez, pero ninguno de los dos parece encajar con el personaje. Entonces si no fue Santos ni tampoco ellos, ¿quién podría ser el Colombian Official 3?

En las investigaciones que se han adelantado sobre este escándalo, además de Luis Fernando Andrade, que ocupó la dirección de la Ani y a quien recientemente la Fiscalía le imputó cargos, han figurado varios funcionarios de alto nivel, entre ellos el viceministro de Infraestructura en el gobierno de Santos: Javier Alberto Hernández López.

Este exviceministro estuvo inmerso en sendas investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, que lo requirió porque fue el responsable de firmar el 31 de diciembre de 2012, el contrato de estabilidad jurídica que habría favorecido a Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol II, con beneficios tributarios.

En ese entonces, se abrió una investigación contra 11 congresistas, entre ellos Armando Benedetti, Miguel Bernardo Elías y Musa Besaile, porque, según testimonio del exsenador Otto Bula, habrían intermediado, a cambio de un soborno de $ 4.000 millones, para que se agilizara la firma de ese contrato de estabilidad jurídica, que finalmente rubricó Hernández.

Más adelante este mismo funcionario apareció de nuevo en el caso Odebrecht, ya no como viceministro sino como vicepresidente ejecutivo en la Ani. La Procuraduría lo requirió para determinar qué papel jugó en 2014 cuando Odebrech logró una adición para el contrato de la Ruta del Sol Ocaña- Gamarra.

Aunque Hernández salió bien librado de los procesos ante la Fiscalía y la Procuraduría, pues allí no se pudo probar que “hubiese coadyuvado de alguna manera a impulsar, suscribir o ejecutar esas adiciones al contrato”, tal como lo señaló el Ministerio Público al archivar su caso en diciembre de 2020, no se descarta que su nombre pueda volver a salir a flote en estas investigaciones sobre Odebrecht y que por la posición que ocupaba, en los años que se pagaron las coimas, esté asociado de alguna manera al misterioso Colombian Official 3. Ya otro exviceministro de transporte, del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, había sido condenado a cinco años de prisión por haber recibido un pago de USD 6,5 millones.