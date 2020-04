El ciudadano dijo que los hechos ocurrieron este miércoles cuando fue al supermercado para abastecerse.

Asegura que uno de los empleados del almacén se dirigió a él como si fuera una mujer y le pidió un permiso para poder estar en el lugar.

Cuenta que en medio de la discusión le dijo que él no tenía por qué sacarlo ni preguntarle por ninguna clase de documento.

El funcionario, según cuenta Joseph, escudó su accionar en la medida de ‘pico y género’. La víctima le aclaró que el decreto es específico y que la restricción se aplica por identidad de género; sin embargo, no fue suficiente y el empleado llamó al administrador del negocio.

“El administrador, siendo muy odioso, me dice que tengo que abandonar el establecimiento porque no es el día que me corresponde salir por mi sexo”, cuenta la víctima de discriminación.