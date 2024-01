Una familia vivió momentos de angustia y desesperación en Yaguaré “Parque Ecoturístico y Extremo Los Sauces” en Ibagué, donde una de sus integrantes sufrió un accidente en una de las atracciones.

La denuncia se centra en la presunta falta de atención adecuada y profesional por parte del personal del parque, lo que resultó en horas de espera sin recibir la asistencia necesaria.

María Osorio Gómez, la joven afectada, detalló los eventos en su ‘blog online’, narrando que el incidente ocurrió durante la atracción de las Bolas Choconas. La familia decidió participar en la actividad extrema, pero pronto se percataron de que algo andaba mal cuando la hermana de María sufrió una caída.

A pesar de los signos de dolor, la atención inicial consistió en un vendaje improvisado con hielo y esparadrapo por parte del personal del parque, indicó la joven en su relato.

La familia, preocupada por la condición de la joven, solicitó ayuda y se encontró con una serie de complicaciones. La atención médica prometida por el seguro del parque de Ibagué se dilató, y la situación empeoró mientras esperaban respuestas. María Osorio relató que la espera superó la hora y media, durante la cual intentaron obtener información sobre la atención médica prometida, sin resultados positivos.

“Al acercarme a la señorita, ella estaba en mil cosas, le pregunté qué había pasado con la atención y dijo, “Ay, no me han contestado”-, mientras revisaba su celular, me senté a su lado para esperar una respuesta. Los minutos pasaban y yo iba perdiendo la paciencia. Aquí ya había pasado más de hora y media desde la caída de mi hermana. Ella me preguntó la hora del incidente, a lo que respondí, tal vez, un cuarto para las 12 y, dijo, no eso fue hace mucho tiempo. Voy a escribir que fue hace poco. Levante los hombros y dije, “No sé, sólo quiero saber si nos van a ayudar””, indicó la joven en su blog.