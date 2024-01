A través de las redes sociales fue conocida una denuncia donde un joven de 19 años identificado como Daniel David Araujo Mejía perdió la vida la noche del pasado 1 de enero, presuntamente, por negligencia médica.

Los hechos fueron expuestos por Beliña Corzo, amiga de la infancia del fallecido, quien explicó que el adolescente, el cual sufría de asma, se encontraba departiendo con unos amigos cuando presentó complicaciones respiratorias y fue trasladado de urgencia al centro de salud de Badillo donde no pudieron brindarle la atención que necesitaba porque no contaban con tanque de oxígeno.

Araújo Mejía fue remitido al corregimiento de Patillal, pero no logró llegar con signos vitales a su destino debido a que su crisis asmática fue muy fuerte y los inhaladores de oxígeno en este caso no fueron suficientes.

“A este joven lo mató la negligencia del Estado porque en Badillo no hay un puesto de salud conforme, justo y necesario para atender las necesidades de las personas”, expuso Beliña Corzo al dar a conocer que en ese lugar no hay atención de urgencias, justificando que los médicos trabajan solo “de lunes a viernes hasta las 11 a. m., no hay ambulancia para trasladar a las personas y tampoco están los elementos necesarios para la atención médica, vulnerándose los derechos fundamentales de la vida y la salud”.