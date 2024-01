Un joven perdió la vida tras sufrir múltiples corneadas de un toro durante las corralejas celebradas en el municipio de Sampués, en Sucre.

José David Polo, conocido como ‘el Baby’ o ‘el Camarita’, un joven de 26 años de edad apasionado por las corralejas, se encontraba participando en el evento tradicional de toros cuando el incidente tuvo lugar el pasado 1 de enero.

El joven, quien desempeñaba labores como barbero y costurero, fue trasladado al Hospital Universitario de Sincelejo debido a las graves heridas ocasionadas por el astado durante las corralejas de ese municipio.

El toro embistió violentamente a José David y a pesar de los esfuerzos de los asistentes presentes en el lugar para distraer al animal, el joven no logró sobrevivir.

La madre de José David relató cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su hijo: “Él me dijo ‘mami, ya me voy, deséame suerte’. Yo le dije ‘Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito’. (…) Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico”, contó la madre de Polo.