Ese hecho desencadenó agitación en el sector, en medio de la cual una persona, que aparentemente habría participado de la manifestación, terminó herida en circunstancias todavía desconocidas.

Así se registró en redes el momento en que la situación se comienza a salir de control:

Un video tomado desde un puente muestra a varios agentes reanimando a una persona que sangra profusamente por la cabeza. Hay quien dice que la persona cayó de un puente en la calle 184, pero que sí habría sido debido a la intervención del Esmad.

Por ahora, las imágenes solo dan cuenta de que se trata de un hombre joven. Sin embargo, en redes confirman que su nombre es Cristian Camilo Caicedo Gómez. Además, se dice que fue trasladado a la Clínica La Colina, centro asistencial ubicado sobre la Avenida Boyacá, y que incluso ya tendría un acompañante, pero no ha trascendido en qué estado se encuentra:

Se llama Cristian Camilo Caicedo Gómez. Está en la Clínica de la Colina con un acompañante. No se si es un familiar. Ni en qué estado se encuentra. No me dieron la información. Si alguien lo conoce, avise a su familia por favor. #ParoNacional21N

— Ki (@lelupetite) November 28, 2019