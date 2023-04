El muchacho desapareció desde el pasado 30 de marzo en Ibagué. Una familia tolimense vive una pesadilla al no encontrar al joven.

Según una publicación que se ha difundido por redes sociales, la comunidad ibaguereña se enteró de que un joven de aproximadamente 25 años no ha regresado a casa y tampoco ha dejado rastro de dónde puede estar, ya que sus amigos más cercanos dicen tampoco tener información de su paradero.

Yaír Alejandro Hernández salió, según la versión familiar, a eso de las 9:00 a. m. hacia el establecimiento comercial Flamingo, donde se encontraría con su novia. Si embargo, al parecer, en dicho trayecto habría desaparecido.

Se pudo establecer, que el joven es oriundo de Anzoátegui y que ha vivido gran parte de su vida en dicho municipio, sin embargo también ha estado en tierras ibaguereñas por largas temporadas.

Su familia, ha difundido esta pancarta con el fin de que las personas que lo hayan visto, o logren identificarlo, den aviso a los números 3133769962 – 3232028931.

Por otra parte, un familiar del joven señala que él no acostumbra a perderse de esa manera, por lo cual da a entender que no es un comportamiento normal de Alejandro.