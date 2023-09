Desde hace tres meses y medio, las familias de Nazly Daniela Santiago y Nicolás de Jesús Aristizábal reportaron la desaparición de los jóvenes de 17 años. Ese 3 de junio de 2023 sus vidas cambiaron por completo. Comenzaron una titánica labor para hallarlos por sus propios medios.

Las familias aseguran que ninguna autoridad los ayudó en la búsqueda de los menores: ni la Alcaldía, ni la policía. Familias, amigos y habitantes de Cartago, marcharon, caminaron e incluso, viajaron a Bogotá para que las autoridades apoyaran las investigaciones para dar con el paradero de Daniela y Nicolás.

Hasta que, el pasado 13 de agosto, en una laguna ubicada en la vía al Batallón Vencedores, en Cartago, se encontraron restos humanos, un hallazgo que hizo esperar lo peor.

Hoy 20 de septiembre de 2023 que se conocieron los resultados de las pruebas realizadas a los restos encontrados en la laguna. En ellos se confirmó que, lamentablemente, se trataban de los restos de Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal.

“Aquí estamos con el corazón partido”, dijo Juan Pablo, papá de Daniela Santiago. Luego de esto, comenzó con un dramático relato en el que habló luego de encontrar a su hija desaparecida.

Y continuó: “solo era una niña de 17 años, me la arrebataron unos bandidos y otros bandidos que no investigaron, ni hicieron nada”. Juan Pablo agradeció a las personas que los apoyaron durante la búsqueda, incluso aquellas que con oraciones les deseaban poder encontrar a los menores.

El padre de Daniela cuestionó el doble homicidio y los móviles del mismo ¿Por qué hacen esto con dos niños de 17 años?

El alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez, fue quien confirmó la noticia en una rueda de prensa. En sus declaraciones, aseguró que “dos de las partes de los restos humanos encontrados corresponden a los menores de edad. Según los dictámenes forenses, esa información ya es oficial, hace unos momentos se les entregó la información a sus familiares”.

Sin embargo, las familias de los menores están inconformes con el actuar del mandatario de los cartagüeños. Juan Pablo Santiago, afirma que el Alcalde se manifestó un mes y medio después de las desapariciones por la presión ejercida por las familias.

Le reclaman las declaraciones que realizó el pasado mes de agosto cuando fueron hallados los restos en las que manifestó que no se sabía si eran de humanos o de animales.

Además, Juan Pablo precisó que el Fiscal de Bogotá viajó a Cartago porque ellos lo buscaron y caminaron hasta Buga para ejercer presión: “usted siempre guardó silencio, Alcalde”.

“Desde el comienzo me dijeron que me quedara callado porque me iban a matar. Yo le pedía mucho a Dios cuando se perdió mi niña que la encontraran. A los 20 días me mandaron razón que no la buscara más, que estaban enterrados, que no los íbamos a encontrar”.