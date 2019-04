La joven, que no reveló su identidad, contó a Noticias Caracol que ambos se conocieron personalmente luego de chatear durante 8 días. Ellos se vieron en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, sur de la capital.

“Entablamos una conversación, me ofrece un jugo de tomate de árbol, me lo tomo, no le pongo ningún problema. Ahí ya no recuerdo absolutamente nada, sino ya cuando estoy en sala de urgencias”, recordó la víctima.