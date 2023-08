“Me siento nadando en contra de la corriente”, estas son las palabras que Luisa Fernanda, una joven de 22 años, repetía mientras contaba lo que le sucedió el pasado 10 de agosto, cuando fue víctima de abuso dentro de un carro particular en Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando ella se dirigía a su universidad, ubicada en la localidad de Chapinero. Estando en la avenida Caracas, con calle 45, en la salida norte de la estación de Transmilenio, comenzó a caminar en dirección a la carrera 13, y aunque había bastantes carros y personas, mientras ella iba cruzando el semáforo, un sujeto la cogió por la espalda y la subió a un vehículo.

“Un hombre me agarró por detrás, yo creí que era un conocido, no reaccioné. Me quedé en ‘shock’, ni siquiera procesé lo que me estaba pasando en ese momento. Me subió a un carro blanco de vidrios polarizados, no podía ver nada, no podía ubicarme ni nada”, contó.

De acuerdo con la joven, el vehículo comenzó a avanzar, y en este solo se encontraba el hombre que iba manejando y el sujeto que la subió al carro en contra de su voluntad. Esta persona, según Luisa, es un hombre alto, canoso, de aproximadamente 53 años y con gafas.

“Yo empecé a llorar, a decirles que no me hicieran nada, les pasé mis cosas: mi maleta y mi celular, pero ellos solo dijeron “nosotros no somos ladrones”, y el sujeto que me subió al carro”.