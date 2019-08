La versión de la salida de Clopatofsky de El Tiempo la difundió este viernes Pulzo, con base en informaciones de dos fuentes cercanas a esa casa editorial.

Pulzo habló con Mompotes para aclarar la situación; el directivo de El Tiempo expresó que no hay planes de salida para el director de Motor y por ende no se iba pronunciar sobre algo que no pasará.

La información sobre la supuesta salida de Clopatofsky también señalaba que se haría cargo de la revista Motor que dirige desde 1982, a manera de compensación por su salida, lo cual no es cierto, según Mompotes.

Las anteriores afirmaciones resultan de relevancia, comoquiera que Clopatofsky y esa publicación tienen los máximos reconocimientos en el ámbito periodístico colombiano.

Adicionalmente, Pulzo habló con el mismo José Clopatofsky, quien aseguró que él sigue al frente de Motor y de la sección Vehículos de los sábados, y que la información publicada no era cierta.

Así las cosas, José Clopatofsky sigue siendo el redactor más antiguo del periódico, desde 1967. Allí se ha desempeñado como editor de Deportes, sección para la cual cubrió 3 Tour de Francia mientras manejaba un vehículo dentro de la caravana.

A ‘Clopa’, como se le conoce al periodista, también se le recuerda por haber hecho el cubrimiento de varios mundiales de fútbol y por aquella foto tomada, en el Mundial de Italia 1990, al volante colombiano Fredy Rincón luego de convertir el gol del empate 1-1 contra la gran potencia y campeona de ese año, Alemania.

En la actualidad, Clopatofsky es el director de la revista Motor, que él fundó en 1982, y que ha sido el referente de precios para la compraventa de autos usados y una importante guía y fuente de información para los motoristas colombianos, con picantes editoriales que por lo general les ponen el dedo en la llaga a los secretarios de movilidad y ministros de Transporte de turno.

Nota: Pulzo en un principio publicó un artículo que afirmaba que José Clopatofsky saldría de El Tiempo y se llevaría la revista Motor, con el título ‘El Tiempo prescinde de su redactor más antiguo, en medio de nuevos movimientos’. Sin embargo, la nota fue ajustada con las declaraciones de Andrés Mompotes y José Clopatofsky.