Este martes, Santiago Vélez le dijo al periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, que se encargó de que Jorge Enrique Robledo y Clara López supieran de la existencia del video en donde se ve a Petro contando dinero, “y los claves de la izquierda”, sin referirse a nadie más.

En la mañana de este miércoles, La FM habló con los dos políticos mencionados por Vélez, y sus declaraciones dejan sin piso las afirmaciones del arquitecto, con lo que este escándalo se sigue hundiendo en un mar de dudas, muchas de las cuales han surgido por cuenta de lo que ha dicho el mimo Petro.

Robledo le aseguró a Luis Carlos Vélez, director de La FM, que Vélez “nunca” le mencionó el tema del video.

“Alguna vez me contó que era buen amigo de Gustavo Petro, hasta el punto de que con frecuencia le prestaba su casa en Peña Lisa. Pero, más allá de eso, no hubo ninguna referencia a Gustavo Petro”, agregó el senador del Polo Democrático en esa emisora.

“Yo conocí el video el día en que se presentó en la plenaria del Senado”, insistió.

Por su parte, Clara López sostuvo en la misma frecuencia: “Cuando yo vi el video durante el debate, a mí como que me sonó, como que me hizo un clic por allá atrás en el cerebro, que a mí alguien me había contado de un rumor de la existencia de un video de esa naturaleza”.

“La verdad no tengo recolección concreta de que haya sido Simón Vélez. Pero si él lo plantea es muy posible, porque yo he estado en unas dos oportunidades en reuniones sociales en la casa de [el barrio] La Candelaria de Simón Vélez y es muy, muy posible, especialmente si él lo dice, que él me lo haya comentado. Pero yo no lo podría afirmar de esa manera”, añadió López.

“Es una cosa como muy tenue. No recuerdo en qué época me mencionaron ese episodio”, insistió.