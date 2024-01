Nuevo revés para Jhonier Leal, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra Castro negó la solicitud realizada por su defensa mediante una tutela, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa y la petición de que se decrete una medida provisional de suspensión de la audiencia de juicio oral programada para el día 25 de enero de 2024 y el día 2 de febrero de 2024.

En el escrito, el magistrado Chaverra, de la Sala de Casación penal, determinó:

“Al encontrarse satisfechas las exigencias mínimas previstas en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, en el escrito petitorio de la protección constitucional, se avoca conocimiento de la acción de tutela promovida por Yhonier Rodolfo Leal Hernández, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento, ambos de Bogotá D.C.; por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa”.

Agregó que: “Ahora, el demandante solicita que se decrete una medida provisional en este trámite, y acerca de esa postulación, expresó en el libelo que: ‘De conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 Inc. 3° de la Constitución Política y con el fin de evitar un perjuicio irremediable, sírvase decretar la suspensión de la audiencia de juicio oral programada para el día 25 de enero de 2024 a las 2 PM y el día 2 de febrero de 2024 a partir de las 9 AM dentro del proceso penal N° 253776000664202100271, hasta tanto no se tome una decisión de fondo por el Juez Constitucional. Lo anterior con el fin de que se garanticen los derechos fundamentales del suscrito'”.

“Dicha figura es dable decretarla únicamente cuando se evidencia de manera fehaciente el riesgo o amenaza de un derecho fundamental que recae sobre una determinada persona, cuya titularidad no debe estar en discusión y además debe verificarse una posible afectación. Por ahora, el Despacho no cuenta con elementos de juicio que lleven a concluir la presencia de hechos lesivos o amenazadores de algún derecho fundamental que haga viable la medida, puesto que la solicitud de amparo se centra en cuestionar la falta de acceso a una solicitud probatoria a favor de la defensa dentro del proceso penal llevado en contra del actor, por parte de las autoridades judiciales demandadas, sin que de los elementos de prueba aportados se advierta alguna irregularidad de tal envergadura que conduzca a decretar la anhelada medida cautelar; aspectos que, únicamente, podrán ser verificados cuando se acopie la información pertinente, con base en la cual se emitirá la determinación que en derecho corresponda.

En todo caso, en el evento de considerarse procedente el amparo pretendido, se adoptarán las medidas que correspondan al interior de este trámite para la materialización de los derechos que se consideren comprometidos o amenazados”.

Con esta decisión, el juicio contra Jhonier Leal por el asesinato de su mamá Marleny Hernández y su hermano, el reconocido estilista de las famosas, Mauricio Leal, seguirá este jueves 25 de enero de 2024 a las 2 PM y el día 2 de febrero de 2024.

En otra decisión, el Tribunal Superior de Bogotá, resolvió el recurso de queja interpuesto, por el abogado de YHONIER RODOLFO LEAL HERNÁNDEZ, contra la decisión, del 12 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en la que se denegó la apelación contra la determinación de rechazar de plano una solicitud de prueba sobreviniente para la defensa.

En esta última, el defensor solicitó que se decretara, como prueba sobreviniente, el testimonio del perito Carlos Mario Montoya López, junto con la incorporación de un informe base de opinión pericial del 1.° de noviembre de 2023, postulación que fue rechazada de plano por la juez y contra esta determinación interpuso la queja.

Para la sala no se trató de ningún hallazgo inesperado, sino, simplemente, de la aspiración de que se permitiera una prueba de la que previamente se había desistido porque no había podido contactar al perito testimonio Juan Tomas Beneyto Paysal.

“Contra lo manifestado por el censor, la Sala no advierte yerro en la decisión con la que se denegó la alzada, toda vez que, como la funcionaria judicial anunció, dentro de los deberes específicos de los jueces está el de «evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos» 27, y, para ello, deberá rechazar de plano aquellas actuaciones en las que avizore la ocurrencia de alguna de éstas”, Tribunal Superior de Bogotá.

Por tal razón, la sala decidió : “No conceder la apelación pedida por el abogado de YHONIER RODOLFO LEAL HERNÁNDEZ, respecto de la orden, del 12 de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, durante la audiencia de juicio oral”.

Hace unos días una juez de garantías también le negó la sustitución de la libertad por vencimiento de términos presentada por el defensor público, Daniel Peña, al considerar que, aunque está detenido desde el 14 de enero de 2022, es decir, hace dos años. Este tiempo se ha excedido por causales atribuibles a la defensa del acusado del doble homicidio. Además, compulsó copias a abogados. “ese tiempo ha transcurrido ha sido por maniobras de la defensa que han truncado el normal desarrollo del juicio”, manifestó la juez 18 de control de garantías.

Jhonier Leal está siendo investigado por los delitos de homicidio agravado y destrucción y ocultamiento de material probatorio, por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2021 en su mansión de La Calera, donde fueron encontrados sin vida sobre una cama los cuerpos del famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

