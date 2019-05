La carta tiene fecha del 17 de mayo y consta de cuatro puntos. En el primero de ellos, según se lee, ‘Jesús Santrich’ denuncia que aunque el pasado 15 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó su extradición y ordenó su “libertad inmediata”, hasta “las 11 de la mañana (de este viernes) todavía no se produce tal libertad”.

En el segundo y tercer punto, ‘Santrich’ se queja:

“El director de la cárcel no da cara ni a mí ni a mis abogados para explicar la demora en el cumplimiento del fallo. Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron”, dice.