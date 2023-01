La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó al Gobierno Nacional que declare públicamente que los menores de 18 años que fueron reclutados o utilizados en el conflicto armado interno por la exguerrilla de las Farc-EP, tienen el carácter de víctimas.

(Le puede interesar: Exdirectivos del DAS, a rendir cuentas ante la JEP por chuzadas y tortura psicológica)

La orden fue tomada a raíz de una solicitud de medidas cautelares presentadas desde 2021 por los representantes de Coalico, de Women’s Link Worldwide y de la Fundación PAX Colombia, después de unas declaraciones del exministro de defensa, Diego Molano.

Luego del ataque al campamento de alias ‘Gentil Duarte’ en marzo de 2021, Diego Molano, en su calidad de ministro de defensa, señaló a los medios de comunicación que “la discusión aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las Farc siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”.

Y luego agregó que “aquí lo que tenemos son máquinas de guerra formadas por ellos y buscando planear y desarrollar acciones terroristas”.

Además, insistió en que las víctimas de reclutamiento “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente, se convierten en criminales”. Asimismo, afirmó que el entrenamiento militar “transforma a los niños y niñas reclutados en jóvenes combatientes y peligrosos”.

(Le puede interesar: Recuperan cuerpos de abatidos en medio de enfrentamientos del Eln y disidencias)

Según las organizaciones citadas, las declaraciones dadas por el entonces ministro son prácticas discriminatorias que se mantienen en contra de las víctimas del reclutamiento, esto mismo causa la vulneración de su derecho a la honra, les impide concretar sus futuros proyectos de vida y desincentiva la participación de las víctimas en el caso 07 de la JEP y un riesgo para sus vidas.

Aunque en primera instancia fue negada la solicitud de medidas cautelares para la rectificación del gobierno, se impugnó hasta la decisión de hoy.

Para la sección de apelación del tribunal para la paz, es claro que estas acciones implican una estigmatización y nueva victimización, así como continuar el ciclo de la violencia y truncar el acceso a la verdad y la reparación.

“Conlleva concluir que existe un riesgo urgente derivado de las declaraciones realizadas por el señor Molano Aponte, en su calidad de ministro de Defensa, en el mes de marzo de 2021 y amerita la adopción de medidas que se dirijan a eliminar los discursos justificativos por parte de funcionarios públicos que ponen en riesgo la materialización de los derechos de las víctimas de reclutamiento y utilización para el conflicto armado por parte de las antiguas Farc-EP”, expresa la decisión.

Lee También

Agrega que “mientras no exista pronunciamiento alguno de parte del Estado, existe el riesgo de continuar afectando las garantías de no repetición de las víctimas que se encuentran acreditadas o que podrían llegar a acreditarse en el macrocaso No. 07, lo cual requiere una reacción inmediata”.