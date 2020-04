green

El director de ese informativo, Juan Roberto Vargas, le transmitió al presidente Iván Duque las quejas que han manifestado muchos colombianos en las últimas semanas en torno a las trabas y complicaciones que les han puesto las entidades financieras competentes al momento de solicitar los auxilios económicos que anunció el Gobierno Nacional por la llegada del coronavirus al país.

El mandatario entendió que haya personas inconformes y reconoció que hay que hacer más esfuerzos para que la cobertura de sus medidas sea total. “Hay muchas personas que se han quejado, pero es bueno mirar a las personas que han accedido. Se han hecho reorganizaciones o programas de crédito que superan los 70 billones de pesos. ¿Es suficiente? La respuesta es no. Nosotros queremos que no haya pretexto para que no lo digan a una persona que no le pueden dar el crédito”, aseguró Duque.

Acto seguido, el presidente manifestó prometió que su esfuerzo y el de su equipo de trabajo hará posible que las personas que creen que sus medidas económicas son carreta cambien de parecer.

“A esas personas que usted dice que pueden pensar que es carreta porque no les ha llegado el crédito, nuestro esfuerzo va a hacer que les llegue. Esto ha sido una reacción en un tiempo récord. Mi sintonía como presidente de los colombianos es demostrarles a esas personas que esos recursos tienen que llegar”, acotó el mandatario.

Por último, Duque aceptó las críticas por las anomalías que presentó la plataforma en la que los colombianos podían consultar si eran beneficiarios del ingreso solidario que él diseñó y concluyó: “Estamos ante una emergencia que requiere la mayor velocidad y la mayor perfección. Muchas veces es difícil conciliar las dos cosas”.