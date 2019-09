green

“¿Qué va hacer usted con las tierras que se están quemando en el Amazonas?”, le preguntó el infante al presidente Duque en medio del evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva Jersey.

No obstante, el dirigente colombiano le contestó al pequeño con una respuesta poco concreta. “Sabes me motiva y me llega al corazón que hagas esa pregunta y que tengas esa preocupación”, expresó Iván Duque.

Luego el mandatario concluyó: “Yo vengo también en esta visita a los EE.UU. a hablar ante la ONU y uno de los temas que quiero tratar, para crear una gran conciencia colectiva, es sobre los efectos del cambio climático”.

A pesar de que el dirigente le respondió amablemente al niño, el cual vive en los Estado Unidos, su replica no tuvo mucho que ver con la duda del infante, que preguntó directamente por las soluciones.

El presidente de la República cerró la jornada de este domingo 22 de septiembre en territorio norteamericano, con un par de reuniones bilaterales con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, la primera ministra de Noruega y el presidente de Portugal.