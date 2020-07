green

El hombre, identificado como Carlos Andrés Gómez, señaló en Citynoticias que el atraco ocurrió el pasado miércoles a las 10:00 de la noche, en el sur de la capital.

Cuenta que media hora antes había recogido a una mujer de unos 40 años, con destino al barrio Primavera; un largo recorrido en el que no sospechó del caso de inseguridad del que sería víctima.

Gómez agregó, en el informativo, que durante el recorrido su pasajera le hizo cambiar la ruta. Apenas ella se bajó del carro, dos personas lo encañonaron.

“Se subieron a mi carro, me ahorcaron, me sacaron todo lo que tenía en los bolsillos y lo iban botando [a la calle]”.

En su relato, el hombre le dijo al medio local que lo agredieron fuertemente y que sintió que su vida realmente estaba en peligro.

Con una curación en su cabeza, el conductor agregó: “Me golpearon en la cabeza con un cachazo, me rompieron la cabeza […] después me botaron al piso y me apuntaron con un arma de fuego”.

“No me mate, no me mate”, fue lo único que atinó a decir la víctima en ese momento. Agregó que un auto de referencia ‘Spark GT’, que estaba en el sector, arrancó seguido por su vehículo.

Si bien el asaltado recibió la ayuda de la comunidad y luego llegó la Policía, del carro aún no se sabe nada. De hecho, el medio destaca que no se han capturado a los delincuentes.

En un video publicado por el noticiero bogotano se puede ver el momento en el que el hombre es dejado en la calle y el auto se aleja en medio de la noche. Instantes después, se aprecia el arribo de las autoridades.

Este es el testimonio del asaltado: