El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la investigación formal contra Gustavo Petro, con la que se pretende establecer si hubo una presunta financiación irregular de campaña en 2022. El mandatario se fue en contra de los magistrados del organismo ante la decisión.

Según el presidente Gustavo Petro, en Colombia empezó el “golpe de Estado”, frase controversial que ha provocado diversas reacciones en el ámbito político del país.

Una de las líderes que opinó sobre la situación fue Ingrid Betancourt, quien fue candidata a la presidencia en 2022 por la coalición Centro Esperanza y compitió contra el mismo Gustavo Petro.

Según Betancourt, la decisión del CNE da paso al “rescate del poder”. La reconocida política también aseguró que Petro estaría secuestrando al pueblo, pues cuestionó sus formas.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión e instó a la ciudadanía a “moverse”, situación que, según él, no quería que tuviera dicho desarrollo. Advirtió que nadie podía pasar por encima del derecho democrático que tienen todos los colombianos.

“Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron, se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado”, dijo Petro.