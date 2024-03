Por: VALORA ANALITIK

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una ayuda que entrega el Distrito con el fin de ayudar a las familias más vulnerables en Bogotá.

Así mismo, mediante esta ayuda se entregan transferencias monetarias para contribuir con el aumento de sus ingresos y reducir los índices de pobreza monetaria en los hogares de la ciudad.

Para el 2024, la Administración Distrital amplió la cobertura del programa a 16 mil hogares: “la apuesta de mi gobierno es llegarle a la población pobre y de pobreza extrema en Bogotá y que se mantenga. Es construir sobre lo construido. Le vamos a llegar a cerca de 454.000 hogares este año”, indicó el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán.

Ante ese escenario, es importante que las personas sepan cuáles son los requisitos y cómo acceder a este subsidio con el fin de recibir esa ayuda monetaria.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las transferencias monetarias?

Desde enero de 2024, los requisitos para que un hogar sea beneficiario son:

Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá.

Estar clasificado en los grupos A o B de Sisbén IV.

No recibir apoyo de programas de transferencias del Gobierno Nacional, como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Tránsito a Renta Ciudadana.

Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movii, Powwi o Dale.

De otro lado, para poder consultar si es beneficiario, debe ingresar a través de este enlace y consultar toda la información por número de cédula, de manera virtual.

También puede hacerlo de manera presencial, acercándose a una subdirección local, donde recibirá toda la información. Ingrese este enlace e identifique la ubicación correspondiente a su localidad.

¿En dónde solicitar o tramitar la encuesta del Sisbén?

Los hogares que cuenten con Sisbén III o que aún no tengan la encuesta Sisbén, pueden solicitarla ingresando a través de este enlace o de manera presencial en los puntos de atención de la RedCADE

¿De cuánto es el apoyo económico entregado por Ingreso Mínimo Garantizado?

Todos los hogares beneficiarios no reciben el mismo monto de dinero. Con IMG, actualmente, el monto máximo es de $ 860.000 y el mínimo es de $ 60.000.

¿Qué pasa si no ha retirado las transferencias?

Las transferencias monetarias que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa (Daviplata, Nequi, Ahorro a la Mano -ALM de Bancolombia, la plataforma Movii, Powwi y Dale).

Además, desde marzo de 2021 estas transferencias monetarias se realizan de manera mensual.

¿Las transferencias monetarias son retroactivas?

No. Si el hogar no recibió las transferencias monetarias en meses anteriores fue porque no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del programa en ese periodo.

¿Todos los miembros la familia pueden recibir las transferencias monetarias?

No. Las ayudas se entregan solo a un miembro del hogar mayor de edad, de preferencia la jefa o el jefe del hogar que tenga una cuenta activa de trámite simplificado en Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), MOVii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi. Cabe resaltar que los hogares pueden disponer libremente del dinero y dar el uso que consideren pertinente para el bienestar de la familia.

También hay que tener en cuenta que el o la integrante del hogar que se encuentre bancarizada debe contar con un documento de identificación validado por la Registraduría Nacional y no presentar duplicidades.

¿Dónde puede realizar la actualización de los datos financieros?

Si necesita realizar una actualización de datos (entidad financiera) o reportar alguna novedad (retiro de la estrategia o reporte de fallecimiento de alguno de los integrantes del hogar), puede crear su petición ingresando al siguiente enlace del portal Bogotá Te Escucha.

Si necesitas hacer seguimiento a tu solicitud, ingrese a este enlace. Para hacer uso de este canal, realice su registro y escriba los caracteres de verificación.

Para realizar el seguimiento de la respuesta, a través del botón “Estado del Trámite”, debe digitar el número de radicado inicial y los caracteres de seguridad.

