Un total de 157.714 bogotanos se encuentran en la obligación de actualizar su encuesta del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales del Estado (Sisbén), para evitar la pérdida de su afiliación.

Ante esta situación, la secretaría distrital de Salud ha lanzado un llamado urgente a todas las personas que aún no han realizado este trámite, para que procedan a actualizar sus datos y así no correr el riesgo de perder los beneficios sociales correspondientes.

Luis Alexánder Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento de la secretaría, enfatizó la importancia de que aquellos que necesitan actualizar su encuesta se acerquen a uno de los puntos de atención de los Centros de Atención Distritales Especializados (CADE) o los Súper CADE más cercanos a su lugar de residencia. Para llevar a cabo este proceso, es necesario presentar el documento de identidad y una copia del documento de todos los miembros del grupo familiar, los cuales deben estar legibles y actualizados.

Es importante destacar que aquellos que vayan a actualizar su encuesta deben tener en cuenta si han cambiado su dirección de vivienda desde la última encuesta realizada, ya que es fundamental actualizar esta información para poder asignarles una Institución Prestadora de Salud (IPS) cercana a su lugar de residencia. Además, existe la opción de realizar la actualización de manera virtual a través del portal www.miseguridadsocial.gov.co.

Por otro lado, la secretaría distrital de Salud también hizo un llamado a la población migrante que cuenta con cobertura del régimen subsidiado, recordándoles que cada cuatro meses deben actualizar su lugar de residencia o manifestar su permanencia en la ciudad para mantener vigente su afiliación al sistema de salud.

Es importante recordar que son beneficiarios del régimen subsidiado las personas focalizadas como pobres, vulnerables, clasificadas en el nivel 1 o grupos A y B, y nivel 2 o grupo C de la encuesta Sisbén, así como las personas focalizadas como no pobres o no vulnerables, clasificadas en el grupo D de la metodología IV de Sisbén, que contribuyan solidariamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y la Población Especial, que corresponde a las personas focalizadas o identificadas en Listados Censales.

Para aquellos que aún no cuenten con la encuesta Sisbén IV, es necesario solicitar la visita al hogar para su aplicación por primera vez. Este trámite puede realizarse en los puntos de la Red Cade o de manera virtual a través del portal web de la SDP (www.sdp.gov.co), en la sección ‘Enlaces de interés’ y en el botón ‘Solicita la encuesta Sisbén IV’.

Las personas que deben actualizar la encuesta deben acercarse a uno de los puntos de atención CADE o Súper CADE más cercano a su lugar de residencia, con el documento de identidad y copia del documento de quienes conformen el grupo familiar.

