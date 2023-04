Luego de tres días de diálogos y deliberaciones, la minga humanitaria promovida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llegó a su fin. El encuentro se convocó de manera extraordinaria a raíz de la persistencia de hechos de violencia a manos de los grupos armados presentes en el territorio, quienes a pesar de estar adelantando acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro siguen hostigando a la población.

Aunque se logró construir un mandato con casi 30 exigencias para atender la crisis humanitaria de los territorios, el evento terminó con un sinsabor por la inasistencia de voceros de la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC denominadas Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC) para escuchar los reclamos de las comunidades, que llegaron desde Nariño, Putumayo, Huila y varios municipios del Cauca.

Al cierre de la minga, las autoridades indígenas anunciaron que más de 500 comuneros se movilizarán a Bogotá para exponer la gravedad del conflicto en el suroccidente del país.

Se trata de una propuesta para garantizar la participación de la población civil en las mesas de diálogo con los grupos ilegales, uno de los principales reclamos durante los tres días del evento. Además, se le planteará al Ejecutivo cuáles son los mínimos y los máximos humanitarios para continuar esas negociaciones.

Durante los tres días de minga participaron, según el CRIC, cerca de 5.000 personas, y se escucharon más de 100 intervenciones que pusieron de relieve todas las afectaciones que se viven en los territorios: asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado, siembra de minas antipersonales, entre otros hechos. No solo participaron miembros de organizaciones indígenas, sino también campesinos y negritudes.

“Los grupos armados hablan de que tienen voluntad de paz, pero no manifiestan. Si la tienen, no entendemos por qué siguen perturbando los territorios. Esperábamos que vinieran a dar la cara y decir a qué se comprometen, pero apenas enviaron videos y comunicados que no responden a las demandas y solicitudes que hicimos. Eso es una burla. Nuestro posicionamiento es que a partir de hoy no queremos ver más muertos, más niños reclutados ni nada de eso. Lo que se necesita es que se pongan en marcha alivios humanitarios”, dijo una lideresa indígena durante la minga.