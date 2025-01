Desde la noche del 14 de enero de 2025 se registró un grave incendio en el Parque Nacional Chingaza. Bomberos, Ejército, miembros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, personal de Acueducto y Parques Nacionales se desplazaron al cruce San Juanito, jurisdicción del municipio de Fomeque, para atender la emergencia.

Con el paso de las horas, este voraz incendio ha puesto en riesgo la flora y fauna. En imágenes compartidas en redes sociales se observa como en la cresta de las montañas las llamas consumen varias hectáreas.

Los Bomberos de Fomeque, municipio donde se registró el incendio, expresaron por medio de redes sociales que no contaban con un contrato vigente, por lo cual estaban “limitados a la atención de emergencias por falta de recursos y la administración municipal hace caso omiso a la ley 1575 del 2012”.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, aseguró a Noticias Caracol que más de 100 personas de diferentes instituciones y entidades trabajan por contener el incendio forestal en Chingaza.

Ayer se percibían cuatro líneas de fuego en una zona de difícil acceso, pero se espera que en la mañana pueda hacerse un sobrevuelo en la zona en coordinación con la Fuerza Aérea para poder establecer con claridad la magnitud de la emergencia y coordinar las mejores estrategias que les permitan apaciguar el incendio.

Aunque las causas del incendio no se han confirmado, el capitán del cuerpo de Bomberos del departamento es claro en que “este incendio no nace porque sí aquí, claramente tuvo que haber presencia de manos del hombre, ya sea por alguna quema que se salió fuera de control o por posibles manos criminales“.

Señaló que, una vez se pueda hacer el control y liquidación del incendio, se iniciará una investigación para determinar qué ocasionó el incendio en Chingaza y establecer responsables.

Frente al nivel de capacidad instalada que tienen en la actualidad, el capitán Alvaro Farfán, detalló que la ley dictamina que los entes territoriales son los encargados de hacer los contratos con los cuerpos de Bomberos para garantizar la prestación efectiva de este servicio a la comunidad.

“De acuerdo a los reportes que tenemos por parte del comando del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Fomeque, al momento este convenio y contrato no está activo, es una situación que se viene presentando desde el año pasado… sin embargo, eso no significa que no hayamos iniciado todo el proceso de movilización por parte del departamento, no solo con componentes de bomberos, sino con los demás organismos de primera respuesta”, comentó el vocero.