Los hechos ocurrieron sobre las 4 de la madrugada del pasado sábado en el sector de Balmoral, en Fusagasugá (Cundinamarca), informó Noticias Día @ Día, medio local que compartió el video del presunto atraco.

Luego de una presentación en esa población, Richard Muñoz salió a comprar licor junto a su esposa, Charlotte Cobos, y un grupo de amigos. Tras ser abordados por dos asaltantes en moto, la pareja del músico se resistió al asalto y fue herida de muerte, lo que provocó la inmediata reacción del cantante, reseñó el noticiero.

“Se acercó a mí con el cuchillo y me dijo: ‘Deme todo lo que tenga, gonorrea, y no haga nada’. Mi esposa, al ver la situación, no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”, relató el artista a Noticias Caracol.

“Yo logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia, de impotencia, no tuve más remedio que acabar también con él”, añadió a ese mismo informativo. La mujer, de 29 años de edad, falleció en el hospital minutos más tarde.

Muñoz le aseguró a Noticias Caracol que teme por la vida de él y de su familia pues, al parecer, los atracadores hacen parte de una peligrosa banda que opera en esta población de Cundinamarca.

El cantante quedó en libertad el domingo pues se determinó que su acto se dio en legítima defensa, indicó el joven al noticiero.

Amparo Muñoz, mamá del intérprete de música popular, pidió justicia por el asesinato de su nuera e incluso solicitó la pena de muerte para los responsables.

“Ella dejó dos bebés pequeños que no saben de esta situación. Yo pido que esto no se quede impune y que cojan a los otros tipos que se volaron”, manifestó la mujer a Noticias Día @ Día.