El camión chocó contra una vivienda en el barrio El Bosque. / El accidente del domingo anterior dejó nueve lesionados. Fotos suministradas y archivo.

El camión que causó un grave accidente de tránsito en la carrera Quinta, frente al conjunto residencial Treviso ya había protagonizado otro accidente en el barrio El Bosque. Se trata del mismo vehículo con conductores diferentes.

Accidente del domingo

De acuerdo con testigos, el domingo anterior, el furgón descendía por el carril de la carrera Quinta cuando colisionó contra el separador. Tras el impacto, cruzó la vía y chocó contra un carro particular, que por el golpe se pasó al otro lado de la carretera.

Luego el vehículo pesado chocó contra un motociclista que quedó aprisionado con un taxi que también transitaba por la carrera Quinta.

Al parecer, el camión se quedó sin frenos. El accidente dejó cinco vehículos chocados: el furgón, un particular, un taxi y una moto; nueve personas resultaron lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el camión era conducido por Jheferson Agudelo. El hombre iba en compañía de una mujer.

Accidente en El Bosque

El sábado 4 de marzo de 2023, tal como lo registró el periódico Q’HUBO, el camión tipo furgón, causó pánico en el barrio El Bosque.

Ese día, según testigos, el conductor olvidó poner el freno de emergencia y el vehículo rodó por una bajada, arrastró una moto (que desbarató) y terminó contra una casa.

La propietaria de la motocicleta asegura que la persona que conducía era William Sánchez y que la dueña del camión es una mujer, que no le respondió del todo por el arreglo del rodante.

“No respondieron”

Eilyn Saray Chávez, vive en el barrio El Bosque y es la propietaria de la motocicleta Libero Yamaha 125 modelo 2012 que el camión destrozó. “El camión viene por aquí a repartir leche. El día del accidente, no dejé llevar el carro. Me senté toda la noche en el andén y le exigí a los propietarios, al señor Emilio Salazar y a la señora Zaida Betancourt que me respondieran. Al día siguiente firmamos un documento en el que ellos se comprometían a entregar 2 millones de pesos en efectivo mientras se llevaban la moto para arreglarla, pero no han cumplido”, dijo. Explicó que efectivamente le dieron el dinero, pero no le alcanzó para repararla por lo que la tiene en el taller. “De segunda, la moto cuesta alrededor de 3 millones 800 mil pesos. Yo me rebuscaba la vida en el rodante, hacía recorridos y domicilios, pero me dejaron manicruzada. El señor Emilio no me volvió a contestar las llamadas ni los mensajes y hasta hace poco, venía por aquí el mismo conductor quien se reía cada vez que me veía”.