Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

En salud a veces la solidaridad es fundamental para salvar vidas. Es por ello que el Hospital San Vicente Fundación está haciendo un llamado a los ciudadanos para que donen plaquetas y así contribuyan a la atención de pacientes que lo requieren.

Según explicó Sandra García, coordinadora del Banco de Sangre de la institución, necesitan plaquetas para atender a pacientes con enfermedades de alta complejidad, con diagnósticos como cáncer, leucemia, trasplantes o que se han sometido a cirugías difíciles o han sufrido traumatismos con sangrado abundante.

Le puede interesar: Así es la vida de Blanca Nubia, la antioqueña que espera un donante de pulmones para seguir viviendo

La médica también señaló que las plaquetas son las células de la sangre que cumplen una función clave en el proceso de coagulación y afirmó que la necesidad de donantes se debe a que las plaquetas solo duran cinco días y no se pueden someter a refrigeración o almacenamiento para prolongar su utilidad.

Además, de acuerdo con lo indicado por la reconocida institución de salud, las plaquetas también sirven para ayudar en la cicatrización de heridas. “La donación de plaquetas permitirá que los pacientes del Hospital San Vicente Fundación Medellín y el Hospital Infantil San Vicente Fundación, tengan este recurso vital”, agregaron.

Además: William, el paisa que ha donado plaquetas 127 veces para ayudar a salvar vidas

Para donar hay que tener voluntad, pero también cumplir con unos requisitos básicos. Entre ellos se encuentran que la persona debe ser mayor de 18 años y no tener más de 65; pesar más de 50 kilos; encontrarse en un buen estado de salud; no haberse hecho tatuajes o piercings en los últimos seis meses; y tener una pareja sexual estable en ese mismo periodo.

Las personas pueden acercarse al banco de sangre del hospital para hacer las donaciones, pero pueden ampliar antes la información en la línea de WhatsApp 300 409 88 00, donde no solo les darán orientación sobre el proceso, sino que también pueden agendar las citas, las cuales se pueden tomar de lunes a viernes, en alguno de estos horarios: 7:00 a.m., 10:00 a.m., 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Lea también: El único banco de leche materna de Medellín busca donantes ante escasez para atender a bebés hospitalizados

Hace algún tiempo, desde la Cruz Roja Antioquia le explicaron a este medio que donar plaquetas es un proceso que puede durar dos horas y que se hace con equipos especiales y por ciclos repartidos durante los cuales a los donantes les van sacando porciones de sangre, cuyos componentes se separan para sacar solamente las plaquetas.

Estas quedan en la bolsa, mientras que la sangre es devuelta al donante. La ventaja es que las células se regeneran con rapidez, por lo cual el procedimiento puede repetirse cada 30 días.

(Vea también: ¿Es bueno tomar jugo de naranja todos los días? conozca las consecuencias de hacerlo)

Para donar plaquetas se debe hacer un estudio médico previo con el que se determine el buen estado de salud de la persona, que tenga venas gruesas y que posea excedentes de estas células, pues solo se extrae para donación la cantidad que sobre. Además, se necesita disposición y tiempo, por lo cual es menor la cantidad de donantes de plaquetas frente a los de sangre.

William Castrillón, uno de los ciudadanos con mayor trayectoria en la donación de plaquetas y quien sigue cumpliendo esta labor sin falta en la Cruz Roja desde hace casi 18 años, ha manifestado en varias ocasiones que se trata de un procedimiento indoloro, que le aporta a su salud propia y que le da la satisfacción de saber que está ayudando a salvar vidas.

(Lea también: ¿Se le duermen las manos o brazos al dormir? Póngale atención a esta señal del cuerpo)

Por ello, el llamado del San Vicente es a que más personas se sumen a esta causa y permitan que pacientes en grave estado tengan mayores posibilidades en su atención.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.