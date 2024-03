Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

Después del medio día del pasado domingo, 10 de marzo, asesinaron con arma de fuego a un hombre en el barrio Las Estancias de la comuna 8 (Villa Hermosa).

(Lea también: EN VIDEO: Ataque con subametralladora dejó un muerto dentro un carro en Belén La Gloria)

Los hechos se presentaron más específicamente en la carrera 8 con calle 53, cuando según conoció Q’HUBO, los vecinos escucharon al menos 4 disparos y un hombre quedó tendido en plena vía pública.

Según el Sistema de Información para la seguridad y la Convivencia (Sisc), el hombre habría sido ultimado por dos sujetos que llevaban la cara tapada.

Además, el reporte judicial del caso indica que, al parecer, a la víctima le hurtaron sus pertenencias y presentaba 6 impactos de bala.

Aunque el hombre asesinado aún no ha sido identificado, se conoció que tendría de 35 a 40 años, aproximadamente; además, vestía camiseta azul oscuro con estampado, pantalón de color negro y tenis de color negro. También tenía un tatuaje en letras color verde y rojo.

(También le puede interesar: Dos jóvenes costeños fueron atacados a puñaladas en Calasanz y murieron)

Q’HUBO estuvo en el lugar de los hechos, pero no se logró recolectar mayor información, pues en el sector informaron que la víctima no era de la zona y no lo conocían.

Ahora, las autoridades se encuentran investigando los hechos y analizando las cámaras de seguridad del sector para esclarecer las causas del asesinato y dar con el paradero de los responsables.

Es de resaltar que con este nuevo caso, la cifra de homicidios en lo que va corrido de este 2024 en Medellín, ya ascendió a 63, de los cuales, 5 se han registrado en la comuna 8.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.