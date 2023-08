José Castellano, un guarda de seguridad de 49 años, busca al conductor del carro que lo arrolló en la vía a La Samaria. El afectado iba en moto y a causa del siniestro vial perdió un dedo.

Según el testimonio, el hombre que lo arrolló lo llevó a la clínica, pero salió y no dejó rastro. Ahora, don José hace un llamado a las autoridades para que le ayuden a revisar las cámaras de seguridad del sector para identificar al conductor del vehículo particular.

“Yo venía por la vía al aeropuerto. Iba para La Samaria y en los taches (reductores de velocidad) el hombre me atropelló. Mi hipótesis es que él pasó los primeros taches a gran velocidad y como los otros están cerca, no alcanzó a frenar. Yo bajé la velocidad y pasé los taches muy despacio”, indicó el motociclista.

Agregó: “Debido al impacto se me desprendió el dedo índice de la mano izquierda y me fracturé el meñique de esa mano. Me salió mucha sangre, fue horrible porque el dedo quedó colgando. El señor me subió al carro y me llevó a la Clínica Medicádiz, pero se fue sin decir adiós”.