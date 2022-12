Horas antes de la Navidad, se viralizó en las redes sociales un video que muestra la bochornosa riña que protagonizaron un hombre y una mujer en un bus, en Barranquilla. Los dos estaban en el vehículo como pasajeros y, producto de la intolerancia, dieron un espectáculo totalmente repudiable.

Uno de los testigos grabó la pelea, que se originó luego de que el hombre se involucrara en una discusión que la señora estaba teniendo con el conductor del bus. Las imágenes muestran que la mujer le reclamó al chofer por una respuesta que le dio, y de repente el otro pasajero se involucró siendo grosero con ella.

La mujer se fue hacia la parte trasera del bus y allí comenzó la pelea con el hombre. En un primer momento, el altercado fue verbal pero, lastimosamente, poco después pasó al plano físico, con un intercambio de golpes entre ellos.

Mientras la mujer estaba discutiendo con el conductor, el otro pasajero gritó: “Ya no le digas más nada, chofer. Ella lo que quiere es problema, no le digas más nada”. Acto seguido, la pasajera le respondió: “¡Cállese la boca, cállese la boca! No sea sapo”.

Poco tiempo después se desató la pelea entre los pasajeros. El video que se viralizó sobre el hecho muestra al hombre gritando: “Las mujeres tienen que respetarme pa’ que uno las respete”. Después de eso, la mujer le pegó una cachetada.

Ante el golpe de la pasajera, el hombre respondió de la misma manera y lanzó dos manotazos contra ella. Ante semejante agresión, los demás pasajeros del bus se pararon de sus asientes para detener la pelea.

El sujeto no se calmó y siguió gritando: “¡Ella me tiene que respetar! ¿Cómo me va a pegar a mí? Si ella me pega, yo le pego. La mujer que me venga a pegar, yo le pego su cachetada también, pa’ que respete. Dale, compi”.

En las últimas horas, miles de personas reprocharon la riña y condenaron el actuar del hombre. Estas son las imágenes que se conocieron de la repudiable situación: