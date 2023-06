Un hombre no identificado fue asesinado por otra persona de un golpe en la cabeza en medio de una riña ocurrida en una vía del municipio de Bosconia, Cesar. Según las autoridades, el hombre fue agredido con una varilla metálica por móviles que no han establecido. Varios son los atentados que sufren las personas por razones que no tienen explicación, como el caso de un hombre que fue golpeado cuando compraba pañales para su hijo.

“Procedimos a reducir al agresor y a la vez solicitamos un vehículo donde condujimos a la persona lesionada hasta las instalaciones de la Clínica Sinais Vitais del municipio de Bosconia, donde estaba con heridas en la cabeza e inconsciente”, indicaron las autoridades.

El hombre fue ingresado a la sala de cuidados intensivos donde horas después falleció por la gravedad de la lesión. Mientras tanto el señalado agresor fue identificado como Robinson Enrique Pastrán López y fue capturado por la Policía Nacional.

Asimismo, Robinson Pastrán fue dejado a disposición de la Fiscalía para ser judicializado ante un juez de control de garantías.