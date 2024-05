Después de ocho meses batallando por su salud, Jhon Jairo González es proclamado campeón de la vida, al cruzar la meta de salida en el hospital Federico Lleras Acosta, para volver a su hogar, en Planadas.

El 29 de septiembre de 2023, John Jairo González Yepes, se encontraba trabajando en la vereda Caicedonia de Planadas, cuando accidentalmente cayó en un caldero hirviendo donde se producía panela, provocándole quemaduras de alta complejidad en el 92% de su cuerpo.

De manera inicial fue atendido en el Hospital Centro ESE de Planadas, para luego ser remitido en código primario a la Unidad de Atención Integral del Paciente Quemado del Hospital Federico Lleras Acosta, donde el equipo interdisciplinario inició la carrera por salvarle la vida y avanzar en su recuperación, la cual hoy le permite regresar junto a su esposa y sus dos pequeños hijos.

A pesar de que la Unidad inició la prestación de servicios el pasado 31 de julio de 2023, Jon Jairo es prueba de la calidad en la atención, en un servicio oportuno y cercano a los pacientes para su rehabilitación, pues fueron ocho meses en la unidad de cuidados intensivos, en los que se puso a disposición médicos intensivistas, cirujanos plásticos, profesionales en dolor y cuidados paliativos, clínica de heridas, psicóloga, terapia nutricional, fonoaudiología, terapia física y ocupacional. Todo un equipo que hoy se une a la victoria de Jhon Jairo.

John Jairo González afirmó: “He recibido una atención muy bonita en el hospital, he sentido el amor humano por la forma en la que me han tratado, ha sido una bendición todas las personas que trataron mi caso, al igual que mi esposita quien me ha animado y dado moral para luchar por mis hijos”.