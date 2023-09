“Esta situación es repetitiva, pero como ustedes sabrán es delicada y los demás vecinos no tenemos como defendernos, solo escondernos cuando escuchamos los disparos“, es la denuncia que recibe TuBarco. aliado de Pulzo, de una de las habitantes del barrio Capri, donde ya están cansados de el ‘vecino de los tiros al aire’.

La situación, es que hay un habitante que desde hace un tiempo, saca su arma de fuego – no está claro si de fogueo o industrial, ni de qué tipo- y hace disparos, al aire.

Una de las escenas, ocurrió el pasado 21 de septiembre a las 7:15 a. m., el vecino de la carrera 79, “como de costumbre salió a hacer disparos al aire, con todo el peligro que ello implica”.

En la zona, señalan, hay una alta población de adultos mayores, lo que afecta su salud, “por los nervios”.

“Sin ayuda” en el barrio Capri

Las patrullas policiales han ido hasta esa cuadra del barrio Capri, “pero responden que como cuando llegan ya no hay nada (no hay flagrancia), entonces no pueden hacer nada”.

A la Fiscalía fue uno de los vecinos, pero no pudo instalar la denuncia.

Les pidieron algún tipo de evidencia, “ninguno se atreve a salir a confrontar ni grabar”.

Sin embargo, finalmente pudieron acceder a la cámara de seguridad de la zona, y ahí quedó una de las escenas recientes, “pero son muchas veces que ha ocurrido”.

Ahora, el temor, es que la gente no sabe si ir a denunciar ante autoridades, puesto que la vez pasada, ya la policía le impuso comparendo al parecer, por mal comportamiento en la vía, “y entonces ya cuando hace disparos, mira a las casas”.

El vídeo, esperan poder entregárselo a la policía y que se pueda, “hacer algo de ley para frenar este comportamiento”.

Los líderes de la Comuna, están tratando de que con la Secretaría de Seguridad y Justicia, haya intervención.

