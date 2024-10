Arturo Creus Maestre fue capturado después de asesinar brutalmente a su hijastro Deiner en la entrada al barrio Cantilito, con cercanía al barrio 11 de noviembre, en Santa Marta.

Con un cuchillo, Creus le propinó una herida mortal Deiner, quien no resistió y falleció. Este crimen fue el desenlace de una larga historia de problemas y resentimiento, que Creus no dudó en exponer públicamente.

Creus, padrastro de la víctima, había quedado en libertad recientemente de la cárcel Rodrigo de Bastidas, donde estuvo preso por delitos de hurto y abuso a pasajeros mientras trabajaba como mototaxista.

Desde su regreso a la vida familiar, las tensiones con Deiner se intensificaron. Los problemas con su hijastro lo llevó a expresarse abiertamente en redes sociales, dejando claras señales de su intención de cometer un acto violento.

En su cuenta de Facebook, Creus publicaba mensajes llenos de desprecio hacia Deiner, a quien llamaba “parásito” y “basura”. Entre los mensajes más perturbadores, destacan:

“¡Se le acabó la tetica al parásito!”. “¡Pobre de esa madre de tener a ese parásito todavía que lo mantenga de 35 años, una basura!”. “¡Hermosa mi mujer, la amo , nos quieren separar, pero la fuerza de Dios es más poderosa!”.

Creus incluso respondía a publicaciones de Deiner con comentarios ofensivos:

“Ese man es un parásito, no ayuda a su madre y de remate loca, no sé por qué Dios le da vida a un parásito de esa clase.” “Es un parásito, pobre madre, ni le da para una bolsa de agua. Esos tipos así que no quieren a su madre no deben estar en este mundo”.