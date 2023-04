Miguel Ángel Valdés Legro fue enviado a la cárcel, señalado de haber atracado con arma blanca a una mujer que estaba junto a su hijo en Ibagué.

La decisión la tomó el Juzgado Séptimo de Control de Garantías, ante el cual fue presentado el hombre de 24 años en audiencia virtual por la delegada de la Fiscalía de la Seccional Tolima, que le achacó cargos por hurto calificado y agravado, los cuales aceptó.

Los uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Ibagué, capturaron a Valdés Legro en la calle 100 con carrera Segunda, de la comuna Ocho.

Los policías hicieron efectiva la orden de captura emitida por el Juzgado Quinto de Control de Garantías el pasado 21 de marzo, luego de un proceso de investigación en el cual fue plenamente identificado.

En horas de la tarde del miércoles 1 de febrero pasado, Norma Julieth Devia recogió a su hijo de nueve años de edad que estaba en una clase de ciclismo para ir a comprar los útiles escolares, ya que al día siguiente entraría a estudiar. Estaba en la calle 44 con carrera Quinta del barrio Piedrapintada, cuando al cruzar la carretera para montarse en su moto fue atracada.

“Antes de recogerlo había retirado el sueldo. Dejé la moto sobre el carril subiendo, al regresar él me abrazó y me intimidó… Mi miedo era tener a mi hijo al lado y al borde de la carretera…. Yo gritaba que me ayudaran, pero nadie me ayudó”, dijo la mujer en su momento.