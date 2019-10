El primero en hacerlo fue el menor de los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos. Él, en su cuenta de Twitter, publicó las portadas de los más importantes diarios del país, que hace tres años registraron la noticia de que el entonces mandatario había recibido el Nobel de Paz por firmar la paz con las Farc.

“Vivo muy orgulloso de ti Juan Manuel Santos”, escribió.

Poco después, Martín Santos publicó una fotografía suya en medio de una marcha de respaldo al acuerdo de paz, y señaló que ese prestigioso reconocimiento no fue solo para su papá, sino para el “pueblo entero”.

“Hace 3 años se produjo el anuncio del premio Nobel. No fue un reconocimiento a JMS, sino a un pueblo entero que por tanto ha luchado por la paz”, indicó el mayor de los hijos de Santos.

Mientras tanto, la opinión pública se mantiene pendiente a lo que sucede en el Palacio de Justicia donde, el también exmandatario Álvaro Uribe (que fue jefe de Santos cuando este fue ministro de Defensa) rinde indagatoria ante la Corte Suprema en su investigación en contra por falsos testigos.

Los Santos no se han referido a ese tema, no obstante, varios seguidores no dudaron en hacer el contraste entre el proceso de Uribe y el reconocimiento que recibió Santos.

Hace tres años, ¿en serio? Ósea que el 8 de octubre es recurrentemente un mal día para @AlvaroUribeVel. 🥳 — Miguel E Pinzón De V (@mepinzonv) 8 de octubre de 2019

Coincidencias de la vida, 8 de octubre…🤔🤔🤔 — Luz Mireya Carreño S (@lumicaso) 8 de octubre de 2019

Gracias Premio nobel el proceso de paz sigue avanzando . Hoy @AlvaroUribeVel enfrenta la justicia ,que parte de la historia no entienden los Colombianos que no tienen dignidad ? — Ricardo Romero G (@Burcalco) 8 de octubre de 2019

Grande Juanma, larga vida a nuestro nobel,,, a propósito q siga feliz disfrutando de la familia en lugar de estar en indagatorias ante la Corte suprema… Upsss no lo digo por nadie. 😂 — Jairo Neira (@jaironeirac) 8 de octubre de 2019