Los ladrones abordaron el articulado en la troncal de Las Américas y sacaron sus armas blancas, para amenazar y robar a los usuarios, cuando el vehículo se acercaba a la estación de Ricaurte (centro de Bogotá), según contó el afectado a Noticias Caracol:

El joven asegura que se percató del hurto cuando uno de los criminales se acercó a un pasajero que iba a su lado.

“Yo estaba al lado de una persona que iba a ser víctima del atraco, y el tipo [ladrón] me agrede físicamente. Me pega tres codazos y me dice que no le mire el rostro. Yo me paro y un señor de la tercera edad me pasa un bastón que tenía, agredo al tipo porque me atacó y porque la gente me decía que, por favor, hiciera algo. El tipo saca el arma blanca con la que estaba hurtando y me causa dos heridas”, agregó la víctima en el noticiero.