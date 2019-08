La ciudadana extranjera entregó una entrevista a Semana y allí reiteró que espera que Valderrama no sea declarado inimputable, pues cabe recordar que eso es lo que busca la defensa al pedir que le hicieran pruebas psiquiátricas.

Esos exámenes fueron practicados la semana pasada por Medicina Legal y el resultado solo se conocerá el próximo 13 de septiembre en la audiencia de acusación que se le hará al joven en el Juzgado Primero Penal Especializado de Bucaramanga.

Sin embargo, la defensa ya advirtió que si para el primero de septiembre no se ha iniciado la etapa de acusación comenzará a pedir la libertad por vencimiento de términos, añadió la revista.

Alejandra se mostró tranquila con esa estrategia de la abogada de Valderrama:

Sin embargo, existe una duda en la familia Ojeda porque, pese a todo, consideran que Valderrama “es muy inteligente” y que podría fingir problemas mentales, aunque ellos tengan claro que “él sabía lo que estaba haciendo y lo que a él lo movía eran las ansias de poder. Está enfermo de codicia”.

La chilena indicó que en el eventual caso que Valderrama logre engañar a los médicos para argumentar que no sabía lo que hacía cuando mató a su hermana, su familia pedirá un segundo examen para que pueda pasar mucho tiempo en prisión:

“Tenía todo plenamente calculado, los tiempos, los planes, tenía orquestado todo. Él tenía claro horarios, tiempos. De hecho, el mismo día que asesinó a mi hermana él se va de parranda y empieza a coquetear con las chicas del barrio donde vivían. Al día siguiente, va y arrienda un apartamento de alta gama, se da el trabajo de sacar los dineros de mi hermana”.

Pero no es lo único que le desea, pues espera que, en parte, pueda sufrir algo de lo que le hizo pasar a la sargento:

“Esperamos que la ley colombiana le aplique el máximo de las penas, si bien no tienen la cadena perpetua, entonces esperamos que le dé lo máximo posible, que cuando salga esté tan viejito y tan minado que no sea capaz de ocasionar ningún daño. Quiero que pague, que no ande tranquilo nunca más en la vida y que tenga miedo, que tenga mucho miedo; porque mi hermana lo sintió, mi hermana vivió, mi hermana sabía que este hombre la iba a asesinar y eso es lo que más me duele, que fue tan planificado, que hasta el último momento la torturó”.