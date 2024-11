Por: Alerta Crónica

Héctor Guayabo es el confeso asesino de Alejandra del Pilar Moreno, su expareja, y el señalado responsable de acabar con la vida de Norly Yulieth Perdomo, con quien también tuvo una relación amorosa.

Este criminal decidió dar su versión de los hechos, en ambos casos; mientras los familaires de las víctimas lo acusan rotundamente. Hablaron el padre y hermana de Moreno y, por parte de Perdomo, Edison Rojas, exesposo y con quien tuvo una hija.

Uno de los crímenes más singulares sucedidos a mediados de este año en Colombia aconteció en Villavicencio (Meta): un hombre, de profesión peluquero, le quitó la vida a su pareja. Luego la amarró de pies y manos, la envolvió en bolsas de basura y la arrojó a la orilla del río que surca esa ciudad. Lo insólito: reconoció ante una cámara de televisión que la había ahorcado. Y ahora devela más detalles inéditos del macabro caso.

Y es que en este caso habría algo más grave que el asesinato mismo: sostienen allegados a la fallecida que, en la zona donde tiró el cadáver de Alejandra del Pilar Moreno Marulanda, hallaron hace un tiempo los huesos de otra de las parejas de este hombre, mujer que desapareció hace 3 años. Los restos aparecieron hace poco, los mismos que fueron ya identificados por Medicina Legal como los de esa mujer: Norly Yulieth Perdomo.

El podscat Alerta Crónica con Héctor Sarasti reconstruyó rigurosamente este hecho que le costó la vida Alejandra del Pilar. Allí se divulga un diálogo telefónico con el confeso autor material e intelectual del hecho, Héctor Yeni Guayabo Bernal; con el papá de la víctima, Carlos Moreno; con la hermana de ella, Ángela Marulanda; y con Edison Rojas, el exmarido de Norly Yulieth Perdomo, la que fue mujer del confeso homicida.

Este es la conversación con las cuatro fuentes consultadas por Alerta Crónica con Héctor Sarasti que va mas allá de la noticia:

¿Qué aconteció a principios de julio en la casa de Alejandra Moreno?

El día 4 de julio nunca se me va a olvidar, para mi ese día lo tengo como si fuera ayer, como si fuera hoy, porque cada vez que cierro los ojos siempre se me viene a la mente esa última hora que tuve yo con Pilar. Me atormenta todo el tiempo.

Es un homicidio, actué en defensa propia… Debido a que estábamos cenando, me tiró un caldo caliente por la cara.

¿Reconoce el homicidio y afirma que lo hizo en defensa propia?

Yo me considero víctima. Yo conocí esa mujer pero yo no conocía su pasado.

¿Hace cuánto se conocían?

Yo la conocí hace 4 meses antes del día de los hechos, en diciembre del año pasado. Yo la conozco porque donde yo vivía ella llegó a la casa porque era amiga de la muchacha con la que yo vivía y ahí nos presentaron, cruzamos teléfonos y nos vimos…

Yo digo, ante los ojos de Dios, que si ella no hubiera llamado al papá de la niña que se la llevara yo no estuviera aquí. Ella llamó al papá de la niña, se la llevaron antes de las 8 de la noche, nosotros nos quedamos allá organizando la casa, estábamos de malgenio. Yo si traje dos caldos calientes para la comida.

Tuvimos una discusión. Estando allá en el lado del patio la cogí y le di la vuelta, después de que estábamos de frente, discutimos, le di la vuelta y le puse el brazo en el cuello.

¿Cuándo se dio cuenta que le había quitado la vida?

Yo me di cuenta de eso a la madrugada porque yo la deje a ella ahí en la cama, me fui para el otro cuarto, a calmarme, y me acosté. Me quedé dormido y me desperté como a las 6 de la mañana.

Cuando fui a despertarla, la vi en la misma posición que quedó y se me hizo como raro. Sentí que no se movía y ahí me di cuenta de que ya estaba muerta.

Yo lo único que hice en ese momento fue pensar en deshacerme del cuerpo para que no me culparan o me diera tiempo de pensar en algo.

¿Por qué huyó?

Yo si me presenté el lunes porque me hicieron un allanamiento el sábado. Yo manifesté en ese allanamiento mi disposición de colaborar con la justicia.

Cuando yo fui personalmente a la Fiscalía y di mi declaración al otro día, el día martes había audiencia y resulta que el día martes salieron los medios de comunicación de Villavicencio a decir que yo la había desmembrado, que yo había botado las partes de Pilar por todo Villavicencio, que yo era todo lo peor de esta sociedad.

¿Pero lo cierto es que usted la botó, luego de meterla en bolsas de basura?

Yo no quiero hablar de eso…

¿Le pagó a un motocarguero para deshacerse de ella?

30.000 pesos me cobraron. Él me ayudo a subir (el cuerpo de Alejandra), lo descargamos allá, esperé que se fuera. Yo hice el resto.

¿Según usted, planeó o no este crimen?

Yo no lo planeé, no lo tenía planeado porque nunca se me pasó por la mente. Esto se dio en un momento de una discusión.

¿Usted está arrepentido y quiere pedir perdón al papá de la víctima?

Sí, claro. Estoy arrepentido. Deseo verme personalmente cara a cara con don Carlos, que me perdone porque yo nunca quise quitarle la vida a su hija de él…

¿Si tuviera 15 segundo para hablar con Alejandra, qué le diría?

(Silencio) Que tenga buena tarde…

Entre tanto, Guayabo decidó hablar sobre Norly Perdomo, su otra expareja, que también fue hallada sin vida:

¿Cómo conoció a Norly Yulieth?

Yo la conocí a ella en San José del Guaviare y de ahí seguimos el contacto por celular…

Edison Rojas, padre de Yulieth, lo señala como el responsable del crimen de su hija

La verdad es que de esto la historia en bastante larga. Me atrevo a decir que no tengo nada que ver con eso, yo lo único y desafortunadamente fue que ella estuviera conmigo como compañera sentimental permanente. En el caso de Yulieth lo que voy a decir lo voy a decir lleno de miedo: las razones son más personales por parte de la familia de ellos.

¿Le quitó la vida y desapareció a Norly?

Yo no tengo nada que ver con eso. Es que como le dije a mi abogado: que cosas de la vida, es mucha coincidencia, ¿por qué cuando encuentran los restos de esa persona la Fiscalía en su momento no me llamo? Hubieran dicho: aquí apareció algo, por qué no nos ayuda; simplemente me lo quieren es achacar.

¿Cómo desapareció, según usted?

Ella se iba a ir para donde una amiga porque le salió un trabajo que un primo le estaba ayudando a conseguir en una petrolera. Un día cualquiera, le ayudé a empacar, al otro día, eso fue para un 17 de agosto. (Ese día) Llegan dos manes, ella me dice que son primos y le ayude a empacar todo. A los días me pide un favor, yo se lo hago, yo no volví a saber nada de ella.

¿Por qué los restos de Norly aparecieron cerca del lugar donde tiró a Alejandra Moreno?

Es mucha coincidencia, el sitio es lo de menos. Resulta que cuando a mi la Físcalía me llamó (en el 2021) para que tuviera una entrevista libre en el caso de Yulieth, el fiscal en ese momento que me dijo: ‘esté pendiente, no se vaya muy lejos’.

¿Ella vivía con usted en el momento de la desaparición?

No, ella se había ido de la casa hace un mes…

Carlos, padre de la fallecida Alejandra Moreno Marulanda, habló del asesinato de su hija: dijo qué opina de la razón que motivó a Guayabo a acabar con su vida

Un poco increíble que diga que defendiéndose de una mujer que escasamente pesará 55, 56 o 58 kilos y él es un tipo más pesado. El manifiesta que había maltrato físico y sicológico pero la que lo sufrió fue mi hija y eso está perfectamente claro y lo tiene establecido la Fiscalía que tiene pruebas de eso, entonces, una respuesta como muy cínica, muy traída de los cabellos de este miserable delincuente.

Él afirma que si ella tiene un golpe fue porque se cayeron de una moto

Eso si no puedo saber, esa es la versión de él. No puedo contrastarla con nada porque desafortunadamente la única persona que podría decir es algo es Alejandra y ella está asesinada

Lo del golpe, uno cuando se cae de una moto tiene raspaduras, pero el informe de Medicina Legal dice otra cosa. Ella tiene varios golpes en el estómago, en las piernas, en todas partes; entonces, lo de un solo golpe, nada.

¿Qué piensa ante el reconocimiento del asesinato de su hija por parte de Héctor Guayabo?

Terrible eso. La ahorcó y la maltrató. Él no tenía más remedio que reconocer que la había matado porque todo lo que hay está en contra de él. Él la metió en unas bolsas de basura, contrató un motocarguero para que la llevara a un barranco y allá la tiró. Entonces, no le queda más remedio. Él no tiene otra cosa más que decir.

Guayabo afirmó que no midió las consecuencias

Triste. Esa respuesta. Defendiéndose de alguien que no le puede hacer el menor daño. De una persona que él maltrató durante mucho tiempo.

“Yo conocí la mujer, pero no su pasado”: qué le dice esa frase de Guayabo

Conocer esa mujer es como un término tan despectivo. No conocía su pasado. ¿Cuál pasado? De pronto, ella no conocía su pasado que no debe ser nada bueno, nada agradable.

Dice que actuó llevado por la ira e intenso dolor

Una actuación exagerada porque no midió las consecuencias. Eso es lo que dice él, discutir, matar una persona porque le causo ira e intenso dolor. Eso es execrable.

¿Qué piensa de Guayabo? Dice que está arrepentido y le quiere pedir perdón de frente

La verdad no debe ser nada agradable encontrarme con Héctor Guayabo Bernal. Que no quería matarla. Ya tengo conocimiento que desde el mes de marzo ella le había dicho que se fuera de la casa. Entonces, eso era premeditado. Ella no tenía salvación.

Por otro lado, la hermana de Alejandra Marulanda, Ángela, habló de las afirmaciones de Guayabo, señalado de asesinarla, pero se declara inocente:

Es algo que no se puede creer de un hombre de 50 años. Mi hermana era una mujer delgada, indefensa, ella nunca le pegó, así que víctima de mi hermana le dio derecho de matar, por qué mi hermana sufrió, por qué, si era víctima, por qué no se fue, por qué si era víctima hubiera dejado a mi hermana en paz, eso no le da derecho de quitarle la vida.

Según Guayabo, los golpes de su hermana fueron por la caída de una moto

Ellos no se cayeron de la moto, eso es mentira, ellos se cayeron dos días antes de que él asesinara a mi hermana. Mi hermana tiene golpes, la amarró de manos y pies, la trajo a este cuarto, la acostó en la cama de ella, la mató el jueves y duro con el cuerpo de mi hermana hasta el día sábado.

Hay un golpe en la parte del abdomen que fue muy fuerte, al parecer, ese fue el que la dejó sin aliento y sus manos y piernas estaban amarradas de la parte de atrás…

¿Qué piensa de que a él lo relacionen con otro asesinato, de otra expareja?

La asesinó, fue un asesinato por una asfixia mecánica, la amarró, la ahogó, hay un video donde hay rastros de sangre, mi hermana sufrió, fue una asfixia mecánica eso no se le desea a ningún ser humano. Para mi que este hombre ya ha asesinado a otras mujeres, y el no tenía porque esta libre, él conocía a mi hermana, esto lo tenia predeterminado… hay y un testigo de que el la maltrataba, la gritaba… todo el lo tenia planeado…

Qué opina de la frase de Guayabo: “Yo conocía la mujer, pero no su pasado”

¿Qué pasado? Mi hermana era una mujer soltera, no tenía un pasado negro, mi hermana era una mujer trabajadora, hija de dos padres, éramos cinco hermanos, tenía un pasado normal de una mujer separada. Ella no tenía un pasado malo o negro, porque no es así.

Edison Rojas, expareja de Norly Yulieth Perdomo, habló del asesinato y lo que dijo Guayabo, que se declara inocente

Es una vil mentira, la realidad es el asesinato de Norly. Ella no tenia enemigos, era una persona que no era de buscar problemas. No tenia ningún problema con nadie para haber pasado lo que le paso.

En eso se pone mucho en duda porque la verdad a la última persona que ella vio fue a él, la última persona con la que tuvo relación supuestamente hablando fue él. Porque él siempre me hablaba que ya me encontré con Yulieth, si cuando supuestamente sabíamos que se había muerto, ya sabemos en la fecha en la que Julieth murió. Posterior a eso me escribían del WhatsApp de Yulieth y me escribía incluso él: que yo ya le entregué la plata a Yulieth, que yo ya me vi con Yulieth, que Yulieth me esta pidiendo el favor de que usted le envíe la plata.

Héctor Guayabo dice que crimen Yulieth fue un falso positivo

Él es asesino de Norly, no hay cómo discutirlo después de que se desapareció porque seguía llevándole la plata a Yulieth, llevándole celular, llevándole tantas cosas, supuestamente que él se veía con ella, por qué…

Tiene pruebas de la responsabilidad de Guayabo en el crimen de su expareja

Según la versión de Héctor, porque él seguía pidiéndome dinero y que se lo enviara a él, pedía que le enviara un celular. Lo pedía desde el teléfono de Norly y él le contestaba desde el teléfono de él…posterior a la desaparición de Norly.

Cuando colocamos la denuncia por la desaparición de Norly este señor todo cínico me llama a preguntarme si es verdad que se había perdido Yulieth… Héctor Guayabo… que él no sabía nada.

