Luego de que Harold Echeverry fuera capturado y juzgado por el feminicidio de Michelle Dayana, el pasado 3 de febrero, Jorge Eliecer Cortés habló de una supuesta agresión que habría sufrido en medio de sus primeros días como reo en la cárcel de Cómbita. No obstante, por medio de un video, el preso aclaró que se encuentra bien.

Harold Echeverry Orozco, quien está en Cómbita, habló sobre la supuesta agresión que sufrió. En medio de una entrevista para W Radio, defensor del pueblo regional, dijo que el feminicida fue “gravemente golpeado y esto le generó unas lesiones importantes que lo han tenido en una observación permanente“.

Estas palabras, compartidas por medios de comunicación, llevaron a que el propio Echeverry hablara en un video que publicó ‘Calioknoticias’ en el que se le veía sentado, sin ningún tipo de problema corporal o en su habla, diciendo que se encontraba bien de salud, tanto, que incluso tuvo espacio para enviar saludo a sus guardias.

“En este momento me encuentro muy bien, me encuentro bien de salud y físicamente muy bien, gracias a Dios”, inicia. Está sentado, de fondo, lo que parece un patio vacío del presidio en el que se encuentra cumpliendo su condena. “En ningún momento, he sido lesionado”, continúa mirando hacia los lados e interrumpiendo sus palabras durante un par de segundos. Hay una transición, él continúa hablando: “… Han sido muy buenos los guardianes del Inpec y quiero mandarle un saludo al Teniente Coronel Daniel Gutiérrez de Bogotá”.