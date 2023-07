Como Lina Katherine Segura fue identificada la joven de 20 años que fue hallada muerta dentro de la habitación de un hotel en Barbosa, Santander, donde trabajaba como recepcionista. La mujer era madre cabeza de hogar y tenía dos hijas, una de tres y otra de cinco años, según informó El Tiempo.

El abuelo de la víctima le aseguró al citado diario que las autoridades le indicaron que su muerte no se dio de forma natural, pues cuando fue encontrada en el cuarto tenía signos de asfixia mecánica.

“Habían pensado que era una muerte natural, pero luego encontraron varias cosas, descartaron eso, supuestamente murió porque la mataron asfixiada, no nos dijeron si le colocaron toallas, trapos, nosotros no la alcanzamos a ver”, mencionó el familiar.

Segura vivía desde hace más de tres años en Barbosa, Santander, con su hija de tres años. Sus seres queridos mencionaron que ella tenía una buena relación con el padre de las dos niñas, por lo que se descartaría que se haya tratado de un feminicidio, de acuerdo con el citado medio.

Sin embargo, otra de las hipótesis que manejan las autoridades es que corresponde a un homicidio, pues el celular de la mujer no aparece y el último registro que se tiene es una comunicación que hizo con sus familiares de Caquetá, el mismo día en el que apareció muerta, según el rotativo.

“Yo marco al teléfono, timbra, y nadie contesta, el teléfono no aparece, y ella se comunicaba constantemente con la tía, incluso antes de morir. No sabemos si intentó defenderse”, dijo la tía en la entrevista.

Sus familiares piden justicia y exigen explicaciones a las autoridades y a los administradores del hotel, que hasta el momento no se han pronunciado sobre el caso: “Queremos que aparezcan los culpables. Ella tenía una relación, pero no sabemos nada, con el papá del niño eran amigos. Hay varios sospechosos, estábamos en el hotel y este lugar no tiene cámaras, solo hay una cámara del hotel enseguida y ya lo tiene la policía”, agregó su abuelo en el citado diario.