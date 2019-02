Uno de los temas que trató en su conversación con Vicky Dávila en W Radio es precisamente el expresidente, que genera todo tipo de comentarios a favor y en contra en el país.

La periodista le preguntó ¿cómo ve a Uribe por estos días?, y ‘Suso’ contestó:

“Yo lo veo bien. Yo lo veo como trabajando en sus cosas… ¿sabe qué? A mí por ejemplo me dicen que yo critico a Uribe pero él tiene una ventaja, uno sabe lo que puede esperar de Uribe. Uribe es consecuente. Dice una cosa, es esto y esto, y ya, y trabaja. Es consecuente. Va y hace campaña aquí y allá. Me interesa más últimamente es destacar y aprender las cosas porque criticando no hemos llegado a nada. Yo creo que él hace parte, así a mucha gente no le guste, y muchos se dividan para un lado o para el otro, él hace parte del país y tenemos que aprender eso”.