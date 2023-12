La cuenta de X (antes Twitter) del sistema de medios públicos de Colombia RTVC fue ‘hackeada’ este miércoles 13 de diciembre por la mañana. Los ingenieros del canal aseguraron que trabajaban lo más pronto posible para restaurar el servicio; sin embargo, detrás del ataque se tejieron todo tipo de versiones.

El revuelo por el hackeo ocurrió por los mensajes que desde el perfil de RTVC salieron en X. Publicaciones como “en esta cuenta amamos a @alvaroUribeVel” o “en esta cuenta amamos a @alvarouri”, despertaron la curiosidad de los internautas, pues el canal es manejando por personas afines al Gobierno Nacional de Gustavo Petro.

Al respecto, Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, publicó un video en su cuenta de X explicando más detalles de lo que sucedió con el perfil del medio de comunicación en la mencionada red social.

“Puedo confirmarles es que el ingreso a la cuenta de X a nuestro informativo se hizo de manera normal, es decir, por medio de la clave desde la ciudad de Bogotá. Por esa razón, no descartamos que pueda tratarse de un saboteo interno, ya que varias personas tienen acceso a esta contraseña. Esta información la obtuvimos de la respuesta oficial que nos envió la plataforma X”, indicó.

Aclaración sobre el ataque a la red social X de @RTVCnoticias el día de ayer. @RTVCco pic.twitter.com/4tX4i9CEP5 — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) December 14, 2023

De igual manera, Rodríguez se refirió a la manera en que el encargado del área recibió fuertes señalamientos en redes sociales. Además, anunció que dentro del medio de comunicación ya se tomaron algunas precauciones para que esta situación no vuelva a ocurrir.

“Nos ha causado mucha curiosidad que después de los hechos nuestro líder digital haya sido atacado sistemáticamente en la red social X. Nuestra infraestructura tecnológica y de comunicaciones no sufrió ningún daño y como gerente de RTVC he tomado medidas y nuevos protocolos de seguridad para que algo así no vuelva a suceder”, comentó.

