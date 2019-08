Todo comenzó este fin de semana, cuando Dávila comentó una agresión contra Petro y su candidato a la gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, en Ciénaga, un municipio de ese mismo departamento. Dijo simplemente que “los recibieron con huevos”.

Petro intentó ‘corregir’ la apreciación de Dávila, y le escribió: “Sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato [sic] violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana”.

Después se comenzó a mover el ‘hashtag’ #VickyNueraParaca, que Dávila atribuyó de inmediato “a los petristas”. “Es muy peligroso. Me pone en riesgo, en este país tan polarizado. […] Es una forma de amedrentar, de amenazar, de callarme. Espero que Gustavo Petro no esté de acuerdo con esto”, escribió en Twitter.

También le pidió a Petro que se pronunciara públicamente y atribuyó esa etiqueta a los “seguidores” del senador. “¿Usted está detrás de esto, está de acuerdo con esto, que nos pone en peligro a mi familia y a mí?”, le preguntó la periodista.

En un primer momento, Petro respondió que el ‘hashtag’ con el que estaban atacando a la periodista “no es de progresistas. Nadie debe ser macartizado. El debate es sobre argumentos no sobre personas”.

Pero este lunes el senador dio más razones para negar el señalamiento de Dávila, y aseguró que estaba conociendo a su primera nieta.

No @VickyDavilaH no estaba dirigiendo un ejército armado en twitter, que no existe, estaba festejando el cumpleaños de mi primera nieta y conociendo a mi segunda nieta. pic.twitter.com/1t2yONfCzF

