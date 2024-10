Colombia sigue conmocionada luego de que as autoridades hallaran en un cañaduzal del municipio de Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca, el cuerpo de la niña Sofía Delgado de 12 años, que estaba desaparecida desde el 29 de septiembre, luego de salir de su vivienda a comprar un champú para bañar a su mascota.

Uno de los que se pronunció fue el presidente Gustavo Petro, quien rechazó el crimen y pidió que más allá de la solidaridad en redes, los niños merecen que sus derechos sean respetados.

El presidente se expresó a través de Twitter en la mañana de este viernes 18 de octubre, un día después de saberse el macabro crimen. El mandatario rechazó el asesinato y dijo que este tipo de casos no se pueden repetir.

“Las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía“, dijo el mandatario.