Desde que Gustavo Petro llegó al poder son varios los episodios en donde su impuntualidad ha salido a flote. Sus llegadas tarde a los eventos se convirtió en una de las características por las que la gente lo identifica y, hasta en el exterior, ha pasado penas por llegar tarde.

Su más reciente llegada demora fue en la instalación del Congreso de la República. El presidente estaba en San Andrés y debía llegar a las 2:00 p. m. al Capitolio, pero como se volvió costumbre, no lo hizo a tiempo y terminó retrasando el inicio del evento tres horas.

El representante Juan Carlos Losada fue uno de los primeros en poner el grito en el cielo y, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el jefe de Estado no respeta ni a los congresistas. “Es impresentable que corran la instalación a las 5:00 p. m. sin justificación alguna. Quien no respeta los tiempos de los demás simplemente no respeta”, escribió.

La representante Marelen Castillo contó en Semana que la impuntualidad de Petro es tan famosa que los congresistas hasta hacen apuestas sobre las horas de retraso que tendrá en los eventos a los que debe asistir.

“Lastimosamente, es un hábito que se está volviendo costumbre. Escuché a compañeros que apostaban ‘¿a qué horas va a llegar?’. Y otros decían: ‘Si es que llega’. Le tocaba llegar porque era instalar el Congreso de la República”, aseguró en el citado medio.

Por su parte, el senador de Cambio Radical David Luna —quien se destacó por su discurso de oposición— también criticó la impuntualidad del presidente y señaló que ese problema debe ser solucionado cuanto antes.

“La puntualidad hace parte del respeto por el prójimo. El presidente tiene un problema y necesita resolverlo porque está dejando mal parado a su Gobierno y al país”, aseveró en la revista.

Muchas son las explicaciones que han entregado las personas que hacen parte del círculo más cercano del mandatario sobre su impuntualidad. Sin embargo, se trata de una característica que molesta y retrasa muchos eventos a los que debe asistir.