La desaprobación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a niveles de 55 %, según el más reciente Opinómetro de Datexco, contratado por W Radio.

Esta cifra no se veía desde hace un mes, teniendo en cuenta que el reporte se entregada de forma semanal.

Así las cosas, la desaprobación del presidente Petro revirtió su tendencia bajista. En tanto, su aprobación tuvo un leve incremento de 35 % a 36 %.

Si los datos se analizan de acuerdo con las regiones, Bogotá se mantiene como la más escéptica frente al mandatario: 64 % desaprueba su gestión frente a 30 % que la respalda.

Le siguen las regiones Oriental y Central, cuyas cifras fueron 60 % y 26 %, y 51 % y 36 %, respectivamente.

¿Qué piensan los colombianos de la reforma a la salud de Petro?

La encuestadora también presentó los resultados de una pregunta hecha acerca de la reforma a la salud de Petro.

Este proyecto, que se ha tomado buena parte de las discusiones entre el Gobierno y el Congreso, ha hecho parte de las mediciones durante las últimas dos semanas.

En la primera, el 44 % de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la reforma a la salud, frente a un 43 % que no la apoyaba y un 13 % que no sabía o no respondía.

Ahora bien, el más reciente Opinómetro de Datexco encontró que la cifra de quienes apoyan el proyecto bajó cinco puntos porcentuales a 39 %.

Bajo esa misma tendencia, quienes están en desacuerdo con la reforma a la salud de Petro pasaron de 43 % a 49 %, es decir, se incrementaron en seis puntos porcentuales.

Por regiones, Bogotá mantiene la mayor desaprobación frente al articulado del presidente Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho: 61 % frente a 31 % de aprobación.

Le siguió la región Oriental y Central, que tuvieron también cifras elevadas de no apoyo al proyecto: 50 % y 45 %, respectivamente.

Los datos presentados por Datexco se dan unos meses después de que el gobierno Petro radicara la reforma a la salud en el Congreso, y apenas unos días después de conocerse su ponencia.

Así mismo, se presenta después de unas semanas de pulso entre el Ejecutivo y los partidos de coalición, acerca de los cambios que debería tener el articulado.

En particular, aquellos propuestos por los congresistas de La U, conservadores y liberales.

Consulte en este enlace la encuesta completa y su ficha técnica