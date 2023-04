Este jueves, el presidente Gustavo Petro señaló que con el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se mantendrá la independencia del Banco de la República.

Es de destacar, que en su momento el presidente Petro propuso que la plata para indemnizar a víctimas de la violencia saliera del Banco de la República. Así las cosas, el mandatario dejó sobre la mesa la idea de que el Banco de la República no le emita a los bancos comerciales.

“La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Me excomulgan si digo eso, no la Iglesia, el Banco que es peor que la Iglesia. Hay un camino no ortodoxo para hacerlo”, afirmó.